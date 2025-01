Casadei Lazio, il Torino insiste e prepara una nuova offerta: i dettagli

Il calciomercato Lazio sta seguendo con attenzione Cesare Casadei per il centrocampo, ma deve affrontare la concorrenza del Torino. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, il club granata sta insistendo per il giocatore del Chelsea e sta preparando una nuova offerta sulla base di un trasferimento a titolo definitivo ed un’importante percentuale sulla futura rivendita.

🚨🐂 Torino are prepared to present new official bid to Chelsea for Cesare Casadei on permanent transfer.

It will also include an important sell-on clause as part of the deal. pic.twitter.com/tZ5SEA9st3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025