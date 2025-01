Casadei Lazio, il Torino molla la presa? Il club granata starebbe valutando un piano B: la situazione

Casadei Lazio, il club granata che contende ai capitolini l’ex Inter starebbe valutando l’opzione B e quindi potrebbe mollare la presa

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e Fabiani è a lavoro per rinforzare la squadra oltre l’ormai noto arrivo di Ibrahimovic. Uno dei nomi sul quale sta lavorando il dirigente biancoceleste è Casadei, sul quale ci sarebbe anche il Torino ma secondo quanto riporta Longari il club granata starebbe valutando altre opzioni in caso la situazione dovesse prolungarsi. Il giornalista spiega che Cairo avrebbe messo gli occhi su Elmas, con il tentativo di prendere il calciatore in prestito