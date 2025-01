Casadei Lazio, Di Marzio insiste: «Più vicino al Torino che ai biancocelesti». L’esperto rilancia: ecco come starebbero le cose

Casadei Lazio, le parole dell’esperto di calciomercato sul futuro del giocatore. Ecco cosa ha detto

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ieri il Torino era vicinissimo e aspettava una risposta da parte del Chelsea. Nel corso di queste ore, il club inglese dovrebbe dare l’ok alle condizioni proposte dal club italiano.

I rilanci di ieri sera della Lazio non hanno portato a un controsorpasso: le condizioni che volevano i Blues, infatti, non vengono garantite di biancocelesti che in queste ore stanno uscendo dalla trattativa.