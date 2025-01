Casadei Lazio, sorpassi e controsorpassi: il Torino è di nuovo alle spalle. Qual è la situazione

Casadei Lazio, sorpassi e controsorpassi continui per il giovane centrocampista: da Formello puntano forte sul suo arrivo

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio non molla la presa per Cesare Casadei, obiettivo primario per il centrocampo. Sorpassi e controsorpassi continui, con i biancocelesti che ora sarebbero tornati in prima fila per assicurarsi il giocatore.

Rimesso alle spalle il Torino dopo il blitz a Londra per alzare la percentuale sulla rivendita. Il giocatore arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro circa.