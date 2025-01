Casadei Lazio, spunta una deadline. Ecco quando arriverà la decisione del Chelsea: le ultime

Casadei Lazio, Fabrizio Romano fa il punto della situazione sulla trattativa per il giovane ex Inter e rilascia queste considerazioni

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo, e la Lazio non ha assolutamente intenzione di fermarsi oltre a Ibrahimovic. Come ben noto il club biancoceleste sta lavorando per assicurarsi Casadei giovane ex Inter attualmente al Chelsea, e Fabrizio Romano puntualizza spiegando che il club capitolino ha offerto 13 milioni alla società londinese.

Il giornalista conclude che è stata fissata una dedline con il Chelsea che prenderà la sua decisione questa settimana