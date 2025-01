Casadei Lazio, I biancocelesti presentano l’offerta al Chelsea per l’ex Inter: la posizione del club e cosa filtra

Casadei Lazio, Pedullà fa il punto riguardo il calciomercato dei biancocelesti facendo particolare riferimento all’ex Inter

Con l’arrivo di Gennaio inizia come di consueto la sessione invernale di calciomercato, e anche la Lazio come tutti i club si sta muovendo alla caccia dei rinforzi adeguati oltre Ibrahimovic. Secondo quanto viene riportato da Pedullà, il club biancoceleste sta continuando a lavorare con il Chelsea per potersi assicurare Casadei, il quale secondo quanto prosegue il cronista vuole lasciare Londra ed ha detto si alla corte di Lotito

La Lazio, ha presentato l’offerta al Chelsea che è esattamente di 13 milioni, e il club inglese ha aperto alla possibilità di trattare con il club romano, ma ora bisogna trovare il tecnicismo per arrivare agli accordi, considerato che la Lazio non può fare operazioni con esborso adesso. Pedullà conclude il suo intervento spiegando che nonostante il si del calciatore, la Lazio deve fare comunque attenzione al Torino che è in agguato e non molla.