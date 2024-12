Casadei Lazio, Akpa-Akpro porta il nuovo colpo a centrocampo? Intreccio di mercato con il Monza: cosa succede

Casadei Lazio, la cessione di Akpa-Akpro porta al nuovo colpo a centrocampo? Intreccio di mercato con il Monza: tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Lazio continua a seguire Cesare Casadei come rinforzo per il proprio centrocampo. Il giocatore era nel mirino del Monza, ma i lombardi stanno puntando sull’acquisto di Akpa-Akpro proprio dai biancocelesti.

Dalla Capitale ora, alleggerendosi anche di uno stipendio di fatto inutile, potrebbero proporre la medesima formula: un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, così da convincere il Chelsea a far partire il calciatore.

Qua ci può uscire un Casadei Lazio