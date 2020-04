Carrera, le parole dell’attuale allenatore dell’Aek Atene in merito a quanto sta facendo in questi anni l’Atalanta

Massimo Carrera è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sull’Atalanta di Gasperini. Ecco le sue parole.

«L’Atalanta non ha nulla in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan. Lotta stabilmente per i primi quattro posti ed è ai quarti di Champions: ci penserei bene prima di cambiare, ormai è una big italiana».