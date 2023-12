Carnevali contro Mourinho: «E’ inaccettabile quanto ha detto su Berardi, sono esternazioni inopportune»

Carnevali, il dirigente del Sassuolo commenta le recenti dichiarazioni del tecnico portoghese nei confronti di Berardi

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Carnevali alla luce delle forti parole di Mourinho contro Berardi rilascia a riguardo queste dichiarazioni

MOURINHO – «È normale, credo che nessuno di noi debba andare a parlare dei giocatori delle squadre avversarie. Soprattutto, le parole che ha detto non sono corrette. Sarà un suo pensiero, ma è completamente sbagliato»

«Con la dirigenza della Roma abbiamo un buon rapporto, è chiaro che le parole di Mourinho non sono positive. Abbiamo perso una partita che forse se non ci fosse stata l’espulsione di Boloca, magari si sarebbe conclusa in modo diverso. Peccato per la sconfitta, ma le parole di Mourinho lasciano il tempo che trovano»