Carnesecchi o Vicario, è sempre più corsa a due per la porta

Carnesecchi o Vicario: per la porta della Lazio sembra essere sempre più una corsa a due e tutta made in Italy

Per il primo non sarà facile trattare con l’Atalanta, che vorrebbe inserire anche una percentuale su una futura rivendita. La formula potrebbe essere quella del prestito biennale con diritto di riscatto. Non meno costoso l’estremo difensore dell’Empoli, che i toscani riscatteranno dal Cagliari. Per lui si parla di 15 milioni di euro. Ma per la porta serve un investimento importante.

