Carnesecchi Lazio, Lotito medita il rilancio: la situazione

Claudio Lotito vuole accontentare Sarri regalandogli Marco Carnesecchi: il presidente pronto al rilancio con l’Atalanta

Claudio Lotito è pronto a rompere gli indugi con l’Atalanta per Carnesecchi. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il presidente della Lazio ha capito come sia di fatto inutile continuare a trattare con l’Atalanta offrendo una cifra al di sotto dei 10 milioni di euro.

Per questo il numero della Lazio starebbe meditando un rilancio a 12 milioni per chiudere l’affare, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I prossimi giorni potranno essere decisivi in tal senso.