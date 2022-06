Carnesecchi Lazio, spalla ko per il portiere: trattativa in bilico?

Brutta tegola per Carnesecchi: spalla ko per l’estremo difensore. E la trattativa con la Lazio ora è in bilico

Brutta tegola per Carnesecchi. Infortunio alla spalla per l’estremo difensore. E ora la trattativa con la Lazio potrebbe essere in bilico.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il problema sarebbe maturato durante l’allenamento dell’Under 21 di ieri e oggi dovrebbero esserci i controlli. Il timore è quello di una lussazione e delle necessità di un intervento. Questo lo obbligherebbe a due o tre mesi di stop. E questo porterebbe molto probabilmente i biancocelesti a cambiare obiettivo, a meno che Sarri non decida di puntare su Reina per la prima parte della stagione. L’alternativa principale resterebbe Vicario, riscattato dall’Empoli, ma occhio a Maximiano, proposto da Mendes.