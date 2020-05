Calciomercato Lazio, Nesti: «Con Kumbulla, ipotizzabile addio di Luiz Felipe»

Il giornalista Carlo Nesti fa il punto del mercato della Lazio fra entrate ed uscite: fuori Luiz Felipe, dentro Kumbulla

Tramite la sua rubrica su TuttomercatoWeb.com, il giornalista Carlo Nesti fa il punto sul calciomercato della Lazio fra entrate ed uscite di spessore.

Ecco il suo pensiero: «La maggioranza dei pensieri è rivolta alla corsa per lo scudetto. Ma la Lazio pensa anche al domani, alle prese con 3 situazioni. La prima riguarda Luiz Felipe, per il quale il Barcellona potrebbe spendere 30 milioni. In tal caso, la cessione sarebbe ipotizzabile, con l’arrivo di Kumbulla o Dendoncker. Gli altri candidati sono Boly, Coates, Knoche e Lovren. La seconda riguarda Milinkovic Savic, che sembra meno trattabile, però, rispetto ad estate precedenti. Se qualcuno fosse disposto ad una follia, salirebbero alla ribalta Escalante e Szoboszlai. La terza riguarda Immobile, che, a mio giudizio, continuerà a segnare gol a raffica per la Lazio, ma che qualcuno vede nel Napoli, al posto di Milik. In una simile eventualità, si comincerebbe a parlare di Suarez del Saragozza, Goetze, Hagi o Muriqui».