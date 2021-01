Fabio Caressa ha parlato a Sky Calcio Club del campionato di Serie A dopo i risultati della 19ª giornata

«Sembra essere tornati alle sette sorelle. Dal Milan alla Lazio sembrano avere qualcosa in più e sono quelle che vanno sempre in Europa. L’unica differenza è che in questo campionato sono tutte in pochi punti»