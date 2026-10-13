Caressa: «Inizio super della Lazio! I biancocelesti viaggiano a ritmi eccezionali» – Lazio News 24

Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha celebrato questo inizio di stagione oltre le aspettative della Lazio che condivide il primato in classifica con l’Inter

La Lazio guidata da Gennaro Gattuso si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questo avvio di campionato. Nell’analisi pubblicata sul suo canale YouTube, il noto volto di Sky Sport Fabio Caressa ha inserito i biancocelesti tra le rivelazioni principali della sesta giornata di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e la conferenza stampa di Gattuso

Lazio, la rivelazione della Serie A per Caressa

Le prestazioni dei biancocelesti stanno superando ogni aspettativa della vigilia, andando oltre i modelli predittivi. «In base alle metriche degli expected points, la formazione capitolina si posizionerebbe attorno al decimo posto. Tuttavia, il rendimento reale dimostra quanto la squadra stia viaggiando a ritmi nettamente superiori rispetto a quanto suggerito dai semplici indicatori numerici», ha spiegato Caressa.

La gestione tattica della Lazio e il confronto con il passato

Il giornalista ha colto l’occasione per analizzare la crescita complessiva dei calciatori e la gestione delle risorse tattiche, richiamando anche precedenti esperienze come quella di Daniel Maldini, allenato in passato da Maurizio Sarri nella Lazio. «Per molto tempo i giovani talenti italiani sono stati sottovalutati o collocati in ruoli non idonei. Un giocatore come Maldini, ad esempio, soffriva l’impiego da prima punta», ha evidenziato il commentatore sportivo.

Il fattore Gattuso rilancia la Lazio

Il successo della squadra deriva dalla capacità del tecnico di valorizzare gli uomini a disposizione senza gabbie tattiche rigide. «Nel calcio attuale, gli allenatori destinati ad avere maggiore successo sono coloro che sanno conformare le proprie idee alle attitudini dei singoli giocatori», ha concluso Caressa, promuovendo la gestione Gattuso.