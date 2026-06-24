Cardone: «La situazione della clausola è inquietante! Affare Gila? La Lazio tiene il punto»

Giulio Cardone ha espresso la propria opinione in merito alla clausola formulata per Gennaro Gattuso. Le considerazioni

Intervenuto a Radiosei, Giulio Cardone ha commentato la controversa clausola presente nel contratto di Gennaro Gattuso con la Lazio, che prevede un rinnovo automatico in caso di piazzamento della squadra tra la Top 12 della Serie A. Cardone ha definito la disposizione “inquietante”, evidenziando come stia suscitando dibattiti sia tra addetti ai lavori sia tra gli osservatori esterni. La clausola rappresenta un elemento delicato nella gestione del tecnico calabrese, alimentando discussioni sul suo impatto reale e sulla strategia complessiva della società nella costruzione della squadra. Le dichiarazioni emerse:

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CLAUSOLA GATTUSO – «Collegare un rinnovo a una posizione di classifica piuttosto prevedibile è una pratica che di solito riguarda i calciatori, come nel caso di Openda al Torino. Farlo con un allenatore, invece, è un segnale evidente. Per una squadra ambiziosa come la Lazio, solitamente la clausola dovrebbe riguardare l’accesso alle coppe europee. Se vogliamo ‘giustificare’ questa scelta con traguardi sportivi o motivazioni economiche, la situazione resta comunque inquietante. Di fatto, sembra un modo per evitare di stipulare subito un contratto biennale, soluzione che sarebbe soddisfacente per entrambe le parti».

ROMAGNOLI E GILA – «Per Romagnoli, il problema è ormai solo burocratico: Lotito deve ancora firmare i documenti, ed è l’ultimo passo da compiere. Per quanto riguarda Gila, la situazione con il Napoli appare semplice solo in apparenza, ma la Lazio tiene il punto. È comprensibile l’interesse dei biancocelesti per Rafa Marin, come riportano i colleghi partenopei, mentre l’ipotesi Lucca viene smentita. Inoltre, Gattuso desidera un centravanti. La mancata qualificazione della Juventus in Champions ha complicato ulteriormente il mercato bianconero, rallentando anche la trattativa per Gila, nonostante l’apprezzamento di Spalletti per il difensore».