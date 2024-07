Cardone: «James Rodriguez? Per Baroni la priorità PRINCIPALE è per un altro ruolo, su Colpani dico QUESTO»

Cardone, il giornalista ha parlato ai microfoni di Radiosei della situazione della Lazio soffermandosi sul colombiano e non solo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale analizza la situazione della Lazio e si sofferma anche sul calciomercato dei biancocelesti

PAROLE – Non sorprende l’arrivo di Colpani a Firenze, quello che sorprende sono le modalità e le cifre. Quattro milioni di prestito oneroso con un obbligo di riscatto alle condizioni migliori possibili, circa 12 milioni di euro.

La Lazio non ha mai affondato su di lui, c’era stato un sondaggio ad inizio estate che è finito lì. Giocatore con grande tecnica, uno come lui sinceramente avrebbe fatto comodo visto che la Lazio di Baroni è molto fisica.

La Lazio è talmente un punto interrogativo enorme dal punto di vista offensivo che è molto complicato sapere che rendimento ci sarà. La Fiorentina ha puntato su giocatori noti, la Lazio su elementi che devono ancora del tutto essere scoperti. Dele-Bashiru del tutto, Noslin e Tchaouna devono dare conferme positive.

La Lazio deve lavorare molto sulle uscite, si sta facendo fatica. Vanno piazzati Cancellieri, per il quale il Parma si sta defilando, oltre a Basic, Fares, Anderson ed Akpa Akpro.

Non arrivano proposte per rilevare il contratto di Hysaj, mentre in entrata bisogna un po’ capire la questione James Rodriguez. La Lazio sta prendendo tempo, ragiona sull’opportunità e l’utilità. Le commissioni pretese dall’agente Mendes sono all’altezza del nome dello stesso. Una parte della Lazio mi sembra un po’ fredda, un’altra è più intrigata dall’ipotesi.

Baroni come priorità ha indicato un’attaccante esterno. Credo si stia seguendo la sua linea con Lotito che ieri è stato a Formello ed ha parlato con giocatori e tecnico. Lui ha l’idea di lavorare, nel ruolo di trequartista, su Dele-Bashiru totalmente e su Castrovilli a livello atletico. Poi manca un mese alla fine del mercato e se dovesse rendersi conto che le garanzie su questi due giocatori non fossero alte, si valuterebbero opportunità ancora sul mercato.

Il tecnico è molto soddisfatto per l’arrivo di Castrovilli. Ad Auronzo, dalle sue parole, si è notata grande convinzione, come se fosse una sua scommessa. Lui sta seguendo un programma di condizionamento atletico specifico. Sta facendo un lavoro mirato per arrivare ad una buona condizione e giustamente gli è stata risparmiata la trasferta in Germania