Cardone ELOGIA Baroni: «Sta andando OLTRE ogni previsione con il suo lavoro e la Lazio merita la classifica che ha»

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Cardone, il quale alla luce della grande vittoria di ieri della Lazio contro l’Empoli si esprime cosi sui biancocelesti e su Baroni

PAROLE – A parte la beffa di Firenze, la Lazio ha in classifica quello che si è meritato sul campo.

Era difficile prevedere questo grande lavoro di Baroni, è andato oltre le previsioni sotto ogni punto di vista. Merita un grande applauso, per lui davvero una standing ovation.

Pedro è un grande giocatore, continuo a pensare che l’ala destra titolare deve essere lui. Comprensibile il fatto che ieri, dopo le fatiche di coppa, sia entrato negli ultimi 20′. Baroni l’ha impiegato nel modo giusto, ma senza impegni infrasettimanali, se continuerà a mantenere questa condizione, deve essere lui il titolare del posto. Credo che Baroni ci stia pensando.

Alla Lazio come società manca il famoso salto di qualità, noi non possiamo fare altro che illuderci di nuovo che dopo una partenza così positiva ci sia poi la voglia di migliorarsi ancora. Nel caso in cui il risultato sarà positivo, proveremo tutti a spingere ulteriormente il club a far quel passo in più. Ora, però, è presto per queste analisi