Cardone: «Baroni ha richiesto al club un ala ma la priorità di Lotito però è per QUESTO giocatore invece»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale a poche settimane dalla nuova stagione ufficiale rilascia queste considerazioni odierne sulla Lazio

PAROLE – Baroni sta studiando da settimane la rosa, il secondo tempo con l’Hansa ha dato delle indicazioni interessanti.

Certi movimenti a centrocampo erano abbastanza significativi, penso agli interscambi a centrocampo tra mediani e trequartisti. Sono tutte indicazioni utili anche per il mercato, il tecnico aspetta un’ala che sappia fare i movimenti dell’esterno in tutte e due le fasi.

Poi c’è la famosa storia del numero dieci che potrebbe tornare di moda e dipende dalle proposte che Lotito riceverà da diversi intermediari. C’è la questione James, si parla di Cherki. Lui è un giocatore speciale, di grande qualità, fa delle giocate diverse, cosa che nella Lazio manca. C’è stata una vera e propria riunione giorni fa, una richiesta di informazione che per il momento non ha avuto un seguito. E’ una cosa in piedi, va monitorata.

Lo Celso? Lui guadagna 3 milioni di euro al Tottenham, le condizioni dell’eventuale affare sono favorevoli, ma bisogna prendere atto che richieste per lui da parte dei biancocelesti non ci sono state. Evidentemente il calciatore non viene considerato funzionale al progetto tecnico.

Dele-Bashiru? Lui deve recuperare un po’ il tempo perduto in preparazione, Baroni ha fatto capire che ha ancora bisogno di lavorarci. L’impatto con la Serie A emetterà la sentenza, è questo quello che fa la differenza. Uno come Isaksen questo l’ha sofferto molto, vediamo se con il nigeriano, che ha una struttura fisica diversa, le cose andranno in modo diverso