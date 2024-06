Cardone a Radiosei: «Samardzic-Lazio? Non sono molto ottimista e vi dico perchè»

Cardone, il giornalista fa il suo consueto punto a Radiosei soffermandosi in modo particolare su Samardzic

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale fa il suo consueto punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi su Samardzic

PAROLE – Io non sono mai stato ottimista sulla trattativa per Samardzic, anche perché so bene come sia sfumata lo scorso anno per l’Inter che voleva il calciatore e che poi non è riuscita a prendere. Pista sfumata? Finché non ci sono ufficialità, sul mercato non riesco mai a essere definitivo.

Tutto può sempre cambiare. Poi rimango molto pessimista perché le cifre sono alte e per me la situazione è in stallo e molto negativa.

A Marsiglia sono convintissimi di prendere Greenwood, anche se ci sono sempre 35 milioni di richiesta. La Lazio è però in una situazione peggiore perché l’OM ha tutta l’estate per attendere il giocatore inglese, mentre i biancocelesti necessitano di una risposta immediata perché c’è da capire cosa fare degli altri obiettivi alternativi o complementari a Greenwood. Il tempo non depone dalla parte della Lazio. E lo United non ha fretta…

Il concetto che fa arrabbiare il laziale è che se hai 18 milioni + bonus per Greenwood, se sfuma lui vanno dirottati su un altro calciatore. Ed è per questo modus operandi che spesso si arrabbia il tifoso.

Lo scorso anno ad esempio per me andava abbattuto il muro dei circa 20 milioni per singolo acquisto per ‘andare in Paradiso’. E non è stato fatto. Se queste cose non le fai, non riesci mai a crescere davvero. Il ragionamento è sempre che se sono arrivato secondo senza spendere più di 20 milioni per un singolo giocatore, perché dovrei farlo adesso? Difficile condividere questo ragionamento. Nonostante non sei mai riuscito a fare chissà cosa sul mercato, spesso hai fatto stagioni eccellenti. E questa è una cosa oggettiva