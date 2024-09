Caputo RIVELA: «In passato ho avuto OFFERTE da diversi club tra cui anche la Lazio e vi dico come andò»

Caputo, l’ex attaccante di Sassuolo ed Empoli si racconta e rivela alcuni retroscena di mercato che riguardano anche la Lazio

Ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato Francesco Caputo il quale ha parlato della sua carriera soffermandosi sulle offerte di mercato ricevute in passato tra le quali anche la Lazio

PAROLE – Ho avuto Conte che ha creduto in me, mi ha fatto capire la mentalità del lavoro e della vittoria. Poi De Zerbi mi ha voluto ed esaltato in tutto. La sua prima chiamata è stata ‘vuoi fare 20 gol in A? Vieni a Sassuolo’. Ne feci 21. Dopo Sassuolo ho avuto un po’ di situazioni importanti. Mi cercò la Roma, poi il Sassuolo chiedeva tanti soldi. Sono stato vicino alla Lazio qualche anno fa per fare il vice Immobile

È strano questo momento: ho iniziato con l’Empoli, fatto il ritiro, poi è arrivata questa scelta insieme al club e ora attendo. Se ci fosse l’occasione vorrei rimanere in Serie A ma non lascio niente indietro. Ho avuto due-tre richieste dalla Serie B, qualcosa si muove, voglio però qualcosa che mi dia la chance di essere protagonista. Non voglio andare a vivacchiare