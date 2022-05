Caputo Lazio, il club non è convinto dell’attaccante: i dubbi

La Lazio sta tardando l’affondo per Ciccio Caputo a causa dei dubbi sull’integrità fisica dell’attaccante della Sampdoria

La Lazio continua a guadarsi intorno per cercare un vice Immobile per la prossima stagione. Il nome in pole position è e rimane Ciccio Caputo anche se nelle ultime ore la pista si è notevolmente raffreddata.

Come riporta Alfredo Pedullà, nel club biancoceleste sono emersi dubbi e perplessità, non collegati all’eventuale accordo con la Samp ma ai problemi recenti che hanno portato l’attaccante a saltare diverse partite per infortunio. Vedremo se questi dubbi saranno superati e se l’ex Sassuolo potrà sbarcare nella capitale.