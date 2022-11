Caputo Lazio, i biancocelesti riflettono: i dettagli

Ciccio Caputo è da tempo nel mirino della Lazio, che pensa al vice Immobile: le riflessioni dei biancocelesti

Infatti, come sottolineato dal Corriere della Sera, al di là della modica spesa (l’affare potrebbe chiudersi per un milione di euro), a far pensare sono i 35 anni della punta della Sampdoria. Insomma, sarebbe una soluzione buona solo per l’immediato e non per il futuro. Insomma, l’idea potrebbe essere quella di programmare.