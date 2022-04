Capello dà ragione a Sarri: «Mancano le infrastrutture, siamo giurassici»

Fabio Capello ha commentato il problema degli stadi e delle infrastrutture dedicate, ecco le parole dell’ex tecnico

In una lunga intervista per il Corriere dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il calcio italiano, soffermandosi sugli aspetti da migliorare. L’ex tecnico ha riportato a galla un problema già evidenziato da Sarri in conferenza stampa: l’assenza di infrastrutture moderne. Ecco le sue parole:

INFRASTRUTTURE – «Gli stadi, ci vogliono, le infrastrutture. Lì siamo giurassici. Da noi intervengono i comitati di quartiere, la politica, le Belle Arti, il tale assessore che segnala le speculazioni da evitare. Blocchi, solo blocchi… I settori giovanili? Suggerisco a chi di dovere di fare un bel viaggetto in Spagna dove la formazione dei ragazzi è in prevalenza tecnica, non tattica».

CALCIO E QUALITÀ – «Noi siamo quelli della costruzione dal basso. I passaggi laterali, tanto simpatici scambi col portiere moltiplicati dalla regola che consente di passarsi il pallone all’interno dell’area. La ricerca immediata della superiorità numerica, come dicono quelli più bravi di me. Ah, importante: alla fine nel calcio vince la qualità, non c’è discussione. Foden fa due dribbling, serve De Bruyne e il gioco e fatto».

CAMBIAMENTI – «Oggi non esistono più i difensori e i portieri fanno bei regali, vedi uno dei tre gol di Benzema. Gli avversari non vanno aiutati e gente come Ancelotti, Simeone e Emery lo sa bene. Da noi la palla non gira velocemente, saltella, non scorre in modo fluido. E non farmi parlare degli arbitri».

ARBITRI – «Sono tutta un’interruzione. Fermano il gioco ad ogni secondo, i contrasti per loro sono sempre punibili e puniti e così le nostre squadre non imparano a tenere alto il ritmo. Siamo rimasti indietro, in tutti i sensi, il problema principale però è che quelli bravi non vengono più in Italia, così manca il confronto con i migliori».