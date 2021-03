Capello: «Bayern Monaco altro livello, la Lazio non è riuscita a fare quello che fa in Italia»

Fabio Capello ha parlato dagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco in Champions League

Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky Sport dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco, che ha sancito l’uscita dei biancocelesti dalla Champions League.

«Altro livello, velocità e determinazioni. Ho visto i giocatori del Bayern a difendere nonostante il risultato acquisito, noi in Italia saremmo rimasti lì tranquilli. Dobbiamo migliorare ancora tanto. La pressione del Bayern li ha messi in grande difficoltà, la Lazio non riusciva a palleggiare e in Italia è una delle più brave. Ci sono giocatori che mi hanno impressionato negativamente nella Lazio perchè non sono riusciti a fare quello che di solito fanno in Italia. Il Bayern Monaco ha dei giocatori di velocità che non abbiamo in Italia»