Capello: «Sarri alla Lazio mi intriga, potrebbe fare come a Napoli»

Fabio Capello ha commentato la griglia di partenza della nuova Serie A, dichiarando come lo incuriosisca la Lazio di Sarri

Fabio Capello, in un’intervista per La Repubblica, ha analizzato e studiato il nuovo volto della Serie A. Ecco le sue parole:

NOVITÀ – «Mi intrigano due situazioni. Sarri potrebbe riprodurre alla Lazio quel che ha fatto a Napoli. E Spalletti, proprio a Napoli, ha trovato una squadra pronta, che gli somiglia. Deve portarla in Champions».

GREEN PASS ALLO STADIO – «Certo: vaccino, mascherina e si entra. Ho avuto il Covid in forma molto seria e so cosa vuol dire. Dopo tanti mesi, ancora non ho recuperato del tutto gusto e olfatto, per tacere di altri guai. Infettare il prossimo non può essere un diritto. Trovo invece poco sensata la limitazione della capienza al 50 per cento. Con le giuste precauzioni penso si dovrebbe riaprire completamente».