Caos scommesse, Florenzi: ecco cosa rischia il giocatore del Milan

Florenzi, l’ex Roma si aggiunge nella lista degli indagati per il calcioscommesse ed ecco cosa rischia: le ultime

Lo scandalo del calcioscommesse torna a far tremare il calcio italiano, di nuovo in occasione della sosta per la Nazionale. In queste ore tra gli indagati si è aggiunto anche Alessandro Florenzi, che si sussegue a Zaniolo Tonali, e Fagioli.

Secondo quanto riporta Sportitalia, l’ex Roma rischia al momento una multa, ma gli investigatori hanno scoperto svariati siti clandestini per un giro di milioni e milioni di euro. La Gazzetta dello Sport invece aggiunge che il Milan ha saputo di quanto accaduto tramite le agenzie.