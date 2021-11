Cannavaro difende Immobile: «Ha una continuità impressionante»

Fabio Cannavaro, campione del Mondo del 2006, durante il suo intervento a TMW Radio, ha detto la sua su Ciro Immobile

Fabio Cannavaro, campione del Mondo del 2006, durante il suo intervento a TMW Radio, ha detto la sua su Ciro Immobile:

«Cosa penso di Immobile? La difficoltà contro attaccanti simili la trova chiunque. Rispetto al passato, bomber come lui hanno la possibilità di stare sempre di fronte alla porta. Prima c’erano spazi più stretti. Gli attaccanti sono molto agevolati, ma Ciro sono anni che fa gol, vince classifiche cannonieri e ha una continuità impressionante. E’ un giocatore straordinario. Quante volte attacca la profondità? Quante volte lascia spazi per gli inserimenti dei compagni? Fa un lavoro assurdo, a volte non può fare gol ma è un attaccante incredibile»