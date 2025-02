Canigiani: «Abbiamo preparato il pack di 2 partite per Viktoria Plzen e Udinese.  L’apporto del pubblico è fondamentale»

Marco Canigiani, responsabile del Marketing della Lazio ha parlato in vista delle prossime sfide della squadra

Marco Canigiani, responsabile del Marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare delle varie opzioni per la vendita dei biglietti delle prossime gare.

PAROLE- «Uno stadio pieno fa sempre la differenza. Siamo partiti subito, abbiamo aspettato il sorteggio ma eravamo già pronti. Abbiamo preparato il pack di 2 partite per Viktoria Plzen e Udinese, oltre alla prelazione abbonati. Per esempio, con 40 euro a partita si può prendere la Tribuna Tevere per entrambe le sfide. Poi, chi acquista il pack di 2 partite presso i nostri negozi può ritirare un biglietto omaggio Under 14 per Lazio – Udinese. L’apporto del pubblico è fondamentale, questo è un momento dove c’è una serie di partite decisive. A partire da stasera, puntiamo ad andare avanti anche in Coppa Italia. Maglia 125 anni? Buon risultato, poi bisogna vedere i numeri alla fine dell’anno essendo una vendita più distribuita nel tempo. Pacchetti in futuro? Sono dei primi test, bisogna abituare il tifoso a queste opzioni. Le prime hanno avuto risultati discreti, man mano i tifosi iniziano a percepire il vantaggio economico. Abbiamo in testa altre formule da sperimentare nel tempo, vorremmo andare a popolare maggiormente dei settori dello stadio che spesso hanno un colpo d’occhio non bellissimo. Prelazione abbonati anche andando avanti nelle coppe? Credo proprio di sì, l’abbonato ha questi vantaggi. Vantaggio per le trasferte per gli abbonati? Dipende dalla società che ci ospita, alcune ancora danno distribuzione fisiche del biglietto. Valutiamo volta per volta, a breve verranno comunicate le modalità per l’acquisto dei biglietti per il Viktoria Plzen »