Lazio, Canigiani: «Rimborso abbonati? Attendiamo per capire cosa fare»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato della questione abbonamenti e dell’eventuale rimborso

A Radio Incontro Olympia, le parole del responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani:

«Come club ci confrontiamo quotidianamente con la FIGC. Parliamo della ripresa e di come dobbiamo prepararci per quanto riguarda diversi aspetti. Per ora è prematuro parlare di rimborso per gli abbonati. Vogliamo aspettare prima di agire, la Lega cercherà una linea comune. Più avanti capiremo bene come muoverci. La Lazio non ha mai abbandonato i suoi tifosi e non lo farà adesso, il problema è che non è chiaro ciò che accadrà. Noi attendiamo, si procede un passo alla volta. Prima gli allenamenti, poi l’eventuale ripresa del campionato. Champions League? Se dovesse partire con l’anno nuovo significa che tutto è stato stravolto. La UEFA spera di ripartire a metà ottobre».