Candela: «Sulla carta la Roma è favorita, ma il derby è una partita speciale. La Lazio...»

Le parole di Vincent Candela in vista del derby della Capitale tra Roma e Lazio. Ecco le sue considerazioni

Le parole di Vincent Candela a Radio Manà Manà Sport Roma.

PAROLE- «La Roma ha faticato con la Juve, ma arriva da un filotto positivo. C’è ancora una speranza per la Champions. La Lazio sta facendo bene in Europa e ha vinto a Bergamo. Sulla carta la Roma è favorita, ma il derby è una partita speciale. Quando sono arrivato io si parlava solo del derby. Per i romani e romanisti è diverso. Il bello del derby è anche lo sfottò, oltre alle coreografie. Derby? Il più bello è quello del 5-1, nel secondo tempo mi sono goduto tutto lo spettacolo. Però ho anche perso 4 derby in un anno, non è stato facile. È una sfida particolare, se la vinci ti dà tanta carica anche per partite successive. Domenica è un derby decisivo »