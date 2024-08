Cancellieri Parma, Pederzoli: «Ci ha colpito per questo motivo; è GIOVANE e ha TALENTO»

Le parole di Mauro Pederzoli, ds del Parma, sull’acquisto di Matteo Cancellieri dalla Lazio: «Rispecchia le nostre caratteristiche»

Mauro Pederzoli, ds del Parma, ha parlato dell’acquisto di Matteo Cancellieri dalla Lazio. Di seguito le sue parole.

«Matteo è un profilo giovane che rispecchia una delle caratteristiche che noi cerchiamo in un calciatore. Oltre a questo, abbina la giovane età al talento, altro elemento che teniamo in grande considerazione nelle valutazioni di mercato. Ci ha colpito la sua grande determinazione e la sua voglia di essere qui, siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia, perché siamo convinti che le sue qualità, al servizio della squadra, possano essere determinanti nel viaggio che andiamo a intraprendere in Serie A, categoria che già conosce molto bene».