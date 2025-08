Cancellieri si fa notare: una risorsa importante per l’attacco di Sarri

Matteo Cancellieri si sta guadagnando la conferma nella Lazio: l’esterno ha convinto Sarri, le prossime amichevoli saranno decisive

Matteo Cancellieri sta guadagnando punti e sembra aver superato il suo diretto rivale, Tijjani Noslin, nelle preferenze di Maurizio Sarri. Il giovane attaccante italiano sta impressionando l’allenatore e il suo staff, dimostrando di potersi candidare come una risorsa importante per l’attacco della Lazio. A differenza di Noslin, che ha faticato a trovare una posizione definita, Cancellieri ha mostrato segni di crescita e ha saputo mettersi in evidenza.

Un momento decisivo è stato il suo splendido gol segnato contro la Primavera, una rete che ha confermato le sue potenzialità e la sua capacità di finalizzare. La sua adattabilità al sistema di Sarri sembra più fluida, e questo è un fattore cruciale per il tecnico, che cerca giocatori in grado di interpretare al meglio i suoi schemi. Le prossime amichevoli contro Galatasaray, Burnley e Atromitos saranno fondamentali per confermare questa tendenza. Sarri valuterà attentamente chi tra i due attaccanti riuscirà a integrarsi meglio, a mostrare più continuità e a garantire la giusta applicazione tattica. Al momento, la bilancia sembra pendere in favore di Cancellieri, che con le sue prestazioni è riuscito a farsi notare e a candidarsi per un ruolo più stabile nella rotazione offensiva, mettendo pressione su chi, come Noslin, rischia di dover cercare fortuna altrove.