Cancellieri Lazio, futuro INCERTO: le squadre interessate e la RICHIESTA della società. Le ultime sul mercato biancoceleste

Matteo Cancellieri, dopo il prestito all’Empoli dello scorso campionato, potrebbe nuovamente lasciare la Lazio. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, sono molte le squadre interessate: Venezia, Parma, Empoli, Cagliari e Rennes.

La richiesta del club biancoceleste rimane quella dello scorso anno, ovvero 1 milione per il prestito e 9 per un’eventuale riscatto. La Lazio e l’entourage del giocatore stanno cercando la miglior sistemazione possibile per valorizzarlo.