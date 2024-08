Cancellieri Lazio (Pedullà), l'addio è sempre più vicino

Cancellieri sempre più vicino a dare l’addio alla Lazio: Alfredo Pedullà rivela che c’è un’altra squadra sull’esterno

Matteo Cancellieri è uno dei nomi in uscita dal Calciomercato Lazio: sull’esterno biancoceleste ci sono molte squadre, come Monza e Parma in Serie A e Rennes in Francia, ma come rivelato da Alfredo Pedullà ci sarebbe un’altra squadra italiana.

Si tratterebbe del Como, che in queste ultime settimane è stato particolarmente attivo per dare a Cesc Fabregas una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie A.