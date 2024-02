Cambiaghi Lazio, l’obiettivo allo scoperto! Annuncio sul suo mancato acquisto. I dettagli

Nicolò Cambiaghi è stato uno dei profili accostati alla Lazio nell’ultimo mercato di gennaio. La richiesta dell’Atalanta però, proprietaria del cartellino dell’attaccante è stata considerata troppo alta dalla società biancoceleste. Per questo il giocatore è rimasto in Toscana. Dopo il match contro la Salernitana, proprio l’esterno è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della sessione invernale che si è conclusa. Le sue parole.

PAROLE– «In questi giorni di mercato sono rimasto concentrato sull’Empoli, non volevo sapere niente perché volevo restare qui e continuare il mio percorso. Ci penserò in estate e vedremo quello che arriverà ».