Cambiaghi Lazio, SVELATO il suo prossimo club: l’esterno era stato accostato ai biancocelesti. La trattativa è ai dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è ai dettagli la trattativa tra Atalanta e Bologna per Nicolò Cambiaghi. L’esterno, infatti, si trasferirà alla corte di Vincenzo Italiano per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus.

Cambiaghi era stato accostato al calciomercato Lazio nelle scorse settimane, ma la trattativa sfuma sul nascere: nei prossimi giorni l’esterno sosterrà le visite mediche con il Bologna.