Calleri, il cordoglio della Lazio per l’ex Presidente. Il presidente Claudio Lotito e tutta la Società piangono la scomparsa di Gianmarco Calleri

Tramite i propri canali ufficiali il presidente Lotito e tutta la Lazio ricordano l’ex presidente della società, Gianmarco Calleri, scomparso oggi. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Il presidente Claudio Lotito e tutta la Società Sportiva Lazio piangono la scomparsa di Gianmarco Calleri, ex calciatore e Presidente biancoceleste dal 1986 al 1992. Durante la sua prima stagione, condusse i biancocelesti a una leggendaria salvezza, evitando la retrocessione in Serie C nonostante i 9 punti di penalizzazione. L’anno successivo riportò il club in Serie A e lo risanò a livello economico, regalandogli una presenza stabile nella massima serie, grazie anche agli acquisti di calciatori rimasti nel cuore dei tifosi biancocelesti come Ruben Sosa, Riedle, Doll e Gascoigne. Prima di vendere la Lazio a Sergio Cragnotti, Calleri acquistò anche i terreni sui quali sarebbe poi nato il Centro sportivo di Formello, casa del club capitolino dal 1997»