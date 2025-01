Calisti: «Mercato Lazio? Più che Ibrahimovic ecco chi avrei preso»

Le parole di Calisti sul nuovo arrivo della Lazio. Ecco le sue considerazioni sulla mossa di mercato

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio, Ernesto Calisti ha fatto il punto sul momento della squadra di Marco Baroni:

PAROLE– «Io preferisco sempre giocare in superiorità. Avere un uomo in meno ti mette in difficoltà. Non ho ben capito perché Baroni abbia giocato con Tchaouna quasi prima punta, quando poteva mettere Dele-Bashiru in quella posizione e allargare il francese, che era in difficoltà, lo avrebbe aiutato. Qualcosa è cambiato, aspettarsi dalla Lazio un rendimento costante in Campionato era difficile. Lì in mezzo siamo corti, soffriamo sempre di più, Guendouzi e Rovella sono stanchi e si vede. Più che Ibrahimovic avrei preso un interditore per farli rifiatare, anche dato l’infortunio di Vecino. Il tedesco è un’ala molto tecnica, ma sarebbe servito altro. I risultati ci hanno dato una mano, è andata bene, siamo indirizzati verso il 4° posto, è il nostro obiettivo, se non dovesse arrivare in quella posizione è importante centrare l’Europa ».