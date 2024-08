Calisti: «Lazio? Senza Gila fa molta fatica. Ecco cosa penso di Arthur». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha parlato della Lazio e della scomparsa di Sven Goran Eriksson. Queste le sue parole:

PAROLE – «Eriksson? Ho un bellissimo ricordo di lui quando l’ho avuto a Firenze, abbiamo perso un grande uomo, un grande allenatore, sempre pacato. Anche se ogni tanto lo facevo arrabbiare, io non stavo mai zitto, avevo 23 anni. Lui diventava tutto rosso quando era arrabbiato, Hysèn mi disse che non lo aveva mai visto così.

Sto vedendo molte cose negative, sono preoccupato. Con il Venezia il risultato ha coperto le magagne, ma la squadra è in difficoltà, manca un giocatore che dia qualità e detti i tempi. Anche dal punto di vista fisico si fa fatica per trovare solidità. Dietro siamo in difficoltà, Casale al momento non è presentabile. La Lazio ad oggi è una squadra modesta, speriamo che con il Milan ci possa essere una reazione anche e soprattutto dal punto di vista caratteriale. I rossoneri hanno cambiato guida tecnica, sono partiti male ma sono pericolosissimi, serve non commettere errori, specialmente all’inizio. Spero che Gila possa recuperare il prima possibile, si fa veramente fatica senza di lui. Arthur? Mi piace molto, è un giocatore dinamico, che vuole il pallone. Mi ricorda un po’ Pizarro. Io però prenderei anche un difensore centrale. Non dimentichiamoci di Castrovilli, che se torna in forma può fare la differenza».