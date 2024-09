Calisti: «La Lazio deve approcciare nel modo giusto. C’è sana competizione tra Provedel e Mandas ma…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il doppio ex di Lazio e Verona, Ernesto Calisti, ha detto la sua sulla sfida di stasera:

PAROLE– «La gara di questa sera con il Verona può essere una trappola visto il momento dell’Hellas. Va temuto l’entusiasmo dei loro giovani, la Lazio deve approcciare nel modo giusto, senza pensare che sia una partita alla portata. Sono contento che venga scelto Lazzari e non Marusic, Baroni è uno che gioca in attacco. Preferisco uno come Lazzari che attacca bene piuttosto che il montenegrino che fa male in entrambe le fasce. Per il resto, scenderà in campo la migliore formazione possibile, su questo non ho molti dubbi. Baroni ha chiarito quello che sapevamo, c’è sana competizione tra Provedel e Mandas ma le gerarchie sono chiare. Il titolare è Provedel, non ci sono dubbi ».