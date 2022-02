Calendario Serie A 2022/2023, si parte prima di Ferragosto. Tutti i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Serie A avrebbe già deciso le date di inizio e fine della prossima stagione: il mondiale in Qatar ago della bilancia

Il campionato 2021/2022 deve ancora finire in archivio, che la Serie A già pensa a programmare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti già state decise le date di inizio e di fine della prossima annata, inedita per l’interruzione invernale per il Mondiale.

La Serie A comincerà prima di Ferragosto, il 13 agosto, mentre il gran finale sarà datato 4 giugno. L’ultima giornata prima dello stop per il Mondiale sarà quella del 13 novembre. Poi tutti in Qatar. A deciderlo è stato il Consiglio di Lega, ora toccherà alla FIGC ufficializzare il tutto.