Calciomercato, Zanotti: niente Lazio per il baby nerazzurro, lo attende la Svizzera

Zanotti, il giovane calciatore dell’Inter finito nel mirino della Lazio sarà un nuovo giocatore del San Gallo

Il futuro di Mattia Zanotti non sarà in Italia, ma in Svizzera dove lo aspetta il San Gallo. A riportare la notizia è Sportitalia, sottolineando la volontà dell’Inter di far fare le ossa al ragazzo e una crescita in Europa, e la cessione avverrà in prestito. Zanotti era stato accostato in questa sessione di mercato anche alla Lazio