Calciomercato, Zaha: Sarri ha dato il suo ok, ma il calciatore chiede tempo

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo, con la dirigenza biancoceleste che vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei nomi su cui il club lavora, secondo quanto riporta Sky Sport è Zaha. L’emittente spiega che Sarri ha dato il suo ok per l’approdo del calciatore, ma quest’ultimo starebbe chiedendo tempo per valutare tutte le possibili offerte.