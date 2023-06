Calciomercato, Valeri: il suo futuro a Cremona è in dubbio, la Lazio vigila

Calciomercato, il futuro del giovane calciatore a Cremona è a rischio vista la retrocessione del club che si trova di fronte a un bivio

La Lazio è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, e uno dei nomi su cui vigila da diverse settimane è quello di Valeri. Secondo quanto viene riportato da TMW il futuro del giovane giocatore della Cremonese è in dubbio, con il club lombardo che è a un bivio ossia ascoltare le offerte, oppure tenerlo e perderlo a zero.

Oltre alla Lazio, che ha come priorità Pellegrini, sul calciatore ci sono anche Torino e Genoa