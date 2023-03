Calciomercato, si complica il rinnovo di Zielinski: la Lazio osserva

Trattativa in fase di stallo per quanto riguarda il centrocampista polacco: Sarri sogna di portarlo a Roma

Maurizio Sarri ha un sogno, ovvero quello di portare Piotr Zielinski in maglia Lazio. Arrivano notizie interessanti dal fronte Napoli, riguardo il rinnovo del contratto del centrocampista polacco.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa sarebbe in una fase di stallo, complice la distanza tra domanda ed offerta. Il Napoli non sembra interessato a rinnovare il giocatore e in questo modo ne potrebbe approfittare la Lazio, magari regalando un grande colpo al tecnico toscano.