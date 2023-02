Calciomercato, arriva un colpo a parametro zero per la Sampdoria ovvero Jese Rodriguez che piaceva in passato alla Lazio

Jese Rodriguez è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il club blucerchiato piazza un colpo molto importante per il calciomercato, e il giocatore in passato ovvero nel lontano 2014 era stato accostato anche alla Lazio. L’ex Madrid dopo dieci anni può finalmente approdare in serie A