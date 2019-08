Calciomercato Roma, in arrivo Zappacosta: possibili visite già domani

Davide Zappacosta, riporta Sky Sport, arriverà in prestito secco alla Roma e già domani potrebbe svolgere le visite mediche

Le squadre di Serie A, in vista dell’inizio del campionato, stanno approfittando degli ultimi giorni per rinforzare le rose a propria disposizione. Con Davide Santon ormai ad un passo dal Mallorca, che ha battuto la concorrenza della Spal per il terzino terzino, l’allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca accoglierà un altro Davide, di cognome Zappacosta. Il terzino del Chelsea, riporta Sky Sport, arriverà in prestito secco alla Roma e già domani potrebbe svolgere le visite mediche. Il giocatore era stato accostato, nei precedenti giorni di calciomercato, alla Lazio.