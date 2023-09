Calciomercato Lazio: clamoroso retroscena, Inzaghi voleva Immobile all’Inter. Perché l’affare non è andato in porto nell’ultima estate

Il Corriere dello Sport svela stamani un retroscena relativo all’Inter e al calciomercato Lazio. C’è stata una fase a luglio in cui Inzaghi e Marotta avevano tentato Immobile, ma sarebbero serviti 30 milioni per strapparlo a Lotito, incupito dall’addio di Milinkovic. Poi i colchoneros ci avevo provato anche per Morata prima di virare su Arnautovic.

Oggi Ciro, colpito da critiche ingenerose, tornerà su una ribalta in cui si è visto poco e ha sempre colpito in carriera: 9 gol in 15 presenze Champions con Dortmund, Siviglia e Lazio.