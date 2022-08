Calciomercato, Rabiot verso il Manchester United. E Milinkovic...

Accordo trovato tra Juventus e Manchester United per il trasferimento di Rabiot: cambia qualcosa sul fronte Milinkovic?

Accordo trovato tra Juventus e Manchester United per il trasferimento di Rabiot. Come raccontato da Gianlucadimarzio.com ora gli inglesi dovranno trovare anche l’intesa con la madre-agente del calciatore per l’ingaggio.

I Red Devils potrebbero così definitivamente ritirarsi dalla corsa per Milinkovic, che difficilmente potrebbe diventare un obiettivo della Juve, viste le richieste di Lotito.